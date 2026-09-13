За пръв път! Сметната палата с изпит за одитори
Това е напълно нова възможност за кариерно развитие, която дава институцията
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Това е напълно нова възможност за кариерно развитие, която дава институцията
Горица Грънчарова – Кожарева, изпълняваща правомощията на председател на Сметната палата, участва в XII-я Конгрес на ЕВРОСАЙ
Агроминистерството не планира нова процедура за одиторска заверка на евросубсидиите, след като Комисията за защита на конкуренцията отмени решението...
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на министъра на земеделието, с което е открита процедура за определян...
Ватикана. Папа Франциск започна своеобразна финансова революция във Ватикана, след като покани външни експерти да анализират финансите на католическат...