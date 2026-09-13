Издателство показа скритата формула за успех в задачите по математика
Повече от 13 500 ученици, учители и родители са проявили интерес към специализираните ресурси на „Клет България“
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Повече от 13 500 ученици, учители и родители са проявили интерес към специализираните ресурси на „Клет България“
В 1738 училища ще има изпит
Това ще е на базата на три фактора
Има идея за учениците от 9 клас също да бъде въведено входно ниво
За 150 минути седмокласниците трябва да решат 23 задачи
Това е на тазгодишното национално външно оценяване по математика
Заради изпита денят е обявен за неучебен в цялата страна
Промяна в начина на оценяване на изпита след седми клас. Към това ще се стреми Министерството на образованието в следващата година. Причината е, че се...
Ще бъдем затрупани с бумащина, жалват се директори Национален инспекторат ще оценява на всеки пет години училищата и детските градини. Това гласуваха...
Подготовка на добри кадри за туризма обедини училище и бизнес в Кърджали за провеждане на състезанието „Най-добър млад екскурзовод". Възпитаниц...
Искат връщане на техникумите, настояват психолози да са класни ръководители Проектозаконът за училищното и предучилищното образование, внесен от ГЕРБ...
Дипломите на учениците с приложение на чужд език Точки могат да заменят оценките на националното външно оценяване в училище. Според новия законопроек...
Онлайн изпитване и оценяване, както и възможност да вземаш уроците си по мобилния телефон. Това предвижда стратегията за прилагане на информационните...
Варна. Пет екипа обикалят къщите в пострадалия квартал Аспарухово и описват всички щети. Започнали са от най-разрушените домове, като в същото време и...