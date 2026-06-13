Избираха оценител на "БДЖ-Товарни превози"
Избираха оценител на "БДЖ-Товарни превози". Вчера между Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и "Гиве консулт" ЕООД, София, се склю...
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Избираха оценител на "БДЖ-Товарни превози". Вчера между Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и "Гиве консулт" ЕООД, София, се склю...