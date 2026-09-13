Обвиниха общинари и шефове на фирми в схема за милиони
Отпускани са пари на транспортни фирми с фалшиви пътни листове
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Отпускани са пари на транспортни фирми с фалшиви пътни листове
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