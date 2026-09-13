Kaufland с отличие за своите програми за обучение и развитие
Компанията инвестира над 700 000 лв. годишно в обучения на екипа си
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Компанията инвестира над 700 000 лв. годишно в обучения на екипа си
Лидерът в ритейла подкрепя целогодишно младежите чрез иновативните студентски програми и вътрешни обучения
Началото на тази инициатива бе поставено през 2016 г.
Задълбочаването на експертизата е приоритет
Начален старт в кариерата, платени стажантски програми и безплатни бизнес обучения
Новата серия обучения е част от инициативата Интернет за всички 55+
В рамките на два дни 15 представители на местната власт получиха практически насоки по програми за европейско финансиране. Темата на обучението е възм...
Югозападното държавно предприятие организира обучения по стопанисване на горите и маркиране на насажденията, предвидени за ползване за 2016 г. Те ще с...
София. Оттук-насетне нещата в Спешна помощ ще вървят към положително развитие. Такава прогноза направи д-р Александър Златанов, временно изпълняващ дл...
Основната причина да се бавят процедурите и съответното начало на подготовка на либийски военнослужещи е усложнената обстановка в Либия. Става дума за...
София. Голям интерес към военното обучение проявяват десетокласниците, заяви днес министърът на отбраната Ангел Найденов. Учениците учат за историята...
Сеул. Самолетоносачът „Нимиц", предвождащ американска групировка от бойни кораби се установи в Южна Корея за участие във военни учения, съобщи АФП. Н...
Издават наръчник за полицейска етика по холандски модел