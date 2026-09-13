Обявиха за общодържавно издирване осуетил полицейска проверка
При проверка по време на полицейска операция мъжът се качил в колата си и избягал
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При проверка по време на полицейска операция мъжът се качил в колата си и избягал
Ленд Роувъра, предоставен за ползване през 2017 година, не е върнат на собствениците
Столични криминалисти работят по изясняването на обстоятелствата около смъртта на 20 - годишен младеж. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. Тялото на...
В землището на джебелското село Рожденско, в местността „Баллък", е намерен напълно разложен човешки труп с неустановена самоличност, съобщиха от ОД...
23-годишно момиче е в неизвестност от 28 февруари. Великотърновката Вероника Здравкова приключила работната си смяна в мебели "Явор" от последния ден...
Те са търсени във връзка с водено в ГД „Криминална полиция" досъдебно производство за участие в организирана престъпна група За общодържавно издирван...
Обявиха за общодържавно издирване Хюриет Сюлейманов, който уби трима студенти от Плевен в катастрофа край Луковит през май миналата година. Това съобщ...
Полицията от Нови пазар е заловила 42-годишен мъж, който е обявен за общодържавно издирване. Това съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен. Служите...
София. Бившият шеф на РЗБОП - Велико Търново Орлин Тодоров е обявен за общодържавно издирване, съобщи БНР. Причината е, че той не е бил намерен в дома...