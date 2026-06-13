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Родилка почина в Добрич

Родилка почина в Добрич

26-годишна родилка е починала в добричката болница в първите часове в четвъртък, научи „Стандарт". За случая пред журналисти потвърди и директорът на...

21 май | 11:27
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