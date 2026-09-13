Две гимназии стават общински в Банско
Общинските съветници дебатираха на петъчната си сесия в Банско казуса със статута на две от училищата - Професионална гимназия по селско стопанство и...
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Общинските съветници дебатираха на петъчната си сесия в Банско казуса със статута на две от училищата - Професионална гимназия по селско стопанство и...
София. Правителството отпусна 1 284 712 лв. за стипендии за образователни резултати на общинските училища. Това стана след като Министерски съвет одоб...
Варна. Правителството предостави по бюджетите на общините допълнителни 1 689 474 лв. за приоритетните ремонтни дейности в общинските училища. Средства...