Кошмар в Павликени. Киселина в лицето на общинарка
Нападнал я мъж с качулка и маска
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Нападнал я мъж с качулка и маска
Тя потънала вдън земята след случката
Общинският председател на ГЕРБ в Разград Милена Орешкова вече няма да е съветник от групата на ГЕРБ в местния парламент. Хората на Бойко Борисов изклю...
Пловдив. Пенсионер наби общинарка, защото му отказала документ. Възрастният мъж вдигнал скандал в административната сграда на район "Западен" в Пловди...
Благоевград. Общинарка в Якоруда се оплака, че преди Коледа е останала без заплата. "Ваня Гатдерова, която е общински съветник от ГЕРБ, не е получила...