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Пенсионер наби общинарка

Пенсионер наби общинарка

Пловдив. Пенсионер наби общинарка, защото му отказала документ. Възрастният мъж вдигнал скандал в административната сграда на район "Западен" в Пловди...

16 август | 16:30
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