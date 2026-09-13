Граждански патрули срещу боклука
Битката с незаконните сметища приоритет на ръководството на община Родопи
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Битката с незаконните сметища приоритет на ръководството на община Родопи
Пловдив. Бедственото положение в селата Храбрино, Лилково, Плочник, Извор, Бойково и Ситово се отменя от 13 часа днес със заповед на кмета на община Р...
Бедствено положение в седем села в община Родопи, Пловдивско Проливните дъждове от изминалото денонощие, които в някои части на страната продължават,...