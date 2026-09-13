Община Разлог купува нови трактори и машини за гимназия
Община Разлог вече е собтвеник на сградите и имотите на Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в града. Това стана факт с реше...
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Община Разлог вече е собтвеник на сградите и имотите на Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в града. Това стана факт с реше...
Уникално Бабино хоро извиват на площада в града Общият брой на новородените през 2015 година в МБАЛ - Разлог са 328. От тях жители на общината са 18...
За поредна година община Разлог демонстрира, че може да управлява успешно финансови ресурси и не допусна дефицит по текущата сметка на бюджета. Планир...
Нова съдебна битка започва Сдружение „Баненска буна 2011" срещу община Разлог заради проекта за изграждане на регионално депо за битови отпадъци. В Ад...
Мъж от Разлог ще лежи 3 денонощия в ареста заради нападение над общински служител в Разлог. 50-годишният безработен разложанин Х.Ю. атакувал работник...
Благоевград. Община Разлог ще проведе кампания за традиционно масово пролетно почистване на града в събота. В акцията ще се включат служители на кметс...