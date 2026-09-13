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Разлог с пролетна оборка

Разлог с пролетна оборка

Благоевград. Община Разлог ще проведе кампания за традиционно масово пролетно почистване на града в събота. В акцията ще се включат служители на кметс...

02 април | 16:44
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