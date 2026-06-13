Дете стана стипендиант на общината в Монтана
Дарен Гоцак е талант в областта на пеенето и пианото Деветгодишният ученик от основното училище „Иван Вазов" в Монтана Дарен Гоцак е новият стипендиа...
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Дарен Гоцак е талант в областта на пеенето и пианото Деветгодишният ученик от основното училище „Иван Вазов" в Монтана Дарен Гоцак е новият стипендиа...
12 малки селища молят да обновят читалищата им Години наред парите на общината в Монтана оставаха за града. И собствените, и европейските. За 10 годи...
Общината в Монтана създава фонд „Ин витро", съобщи кметът Златко Живков. За подпомагане на семействата, които искат да се сдобият с дете, в бюджета за...
В навечерието на 24 май кметът на Монтана Златко Живков връчи годишните стипендии на талантливите деца от града. По традиция най-добрите в областта на...