Градушка съсипа тютюневата реколта в община Главиница
Близо 80% от тютюневата реколта в силистренската община Главиница е унищожена от градушка, паднала там през тази седмица. Това съобщи председателят на...
Следете всички новини, анализи и коментари за Община Главиница. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Близо 80% от тютюневата реколта в силистренската община Главиница е унищожена от градушка, паднала там през тази седмица. Това съобщи председателят на...
Педагожката Сениха Неази ще ръководи силистренската община Главиница, докато там бъде избран нов кмет. Това съобщиха от областната управа в Силистра...
Нови избори за кмет предстоят в силистренската община Главиница, месец след вота за местна власт през 2015 година. Градоначалникът Насуф Насуф ще тря...