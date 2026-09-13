Добрич намалява групите в детските ясли
Община Добрич намалява групите в детските ясли. Това съобщиха кметът на града Йордан Йорданов и ресорният му заместник по хуманитарни дейности д-р Еми...
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Община Добрич намалява групите в детските ясли. Това съобщиха кметът на града Йордан Йорданов и ресорният му заместник по хуманитарни дейности д-р Еми...
След изтичането на крайният срок за подаването на декларации по закона за местните данъци и такси за дейности, които се облагат с патент община град Д...
За четири години община град Добрич е работила по 24 проекта по оперативните програми и е усвоила над 82 млн. лв., като над 70 млн. лв. от тях са безв...
Добрич. Общинските съветници в Добрич одобриха предложена от кметския екип Наредба, по силата на която от 1 януари 2015 г. ще се стимулират предприема...
Добрич. Община Добрич чрез медиите отправи призив за спешна нужда от доброволци пред Хуманитарна гимназия. От кметството умоляват всички, които имат ж...