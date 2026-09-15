Белица иска земята в курорта Семково
Община Белица иска да възроди славата на курорта Семково в Рила планина. „Природата ни е дала много, но е необходимо и ние да се постараем да развием...
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Община Белица иска да възроди славата на курорта Семково в Рила планина. „Природата ни е дала много, но е необходимо и ние да се постараем да развием...
Бекир Бекир е новият лидер на общинската структура на ДПС в община Белица. Кметът на село Горно Краище оглави организацията, след като получи пълното...
На многохиляден митинг снощи в с. Краище, Централният предизборен щаб на ДПС представи кандидата за кмет на община Белица Радослав Ревански и общински...