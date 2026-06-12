Горещо от министър Караджов! Реформа в обществения транспорт
Публикуван е за обществено обсъждане новия Закон за обществения транспорт
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Публикуван е за обществено обсъждане новия Закон за обществения транспорт
Има възможност за творчество от страна на общините относно прилагането на мерките
МС съвет одобри допълнителни средства от 73 млн. лв. в подкрепа на услугата
Ще се използват парите от данъците на „Лукойл“, които държавата ще получи
Броят на заразените вече минава по 20 000 на ден
Мярката влиза в сила от 29 юли
Платено ще е само пътуването в първа класа
Общината поне от 15 години е без обществен транспорт
Общественият транспорт в Бургас продължава да бъде под обстрел. Пореден инцидент стана в късния следобед в сряда. Този път нападателите са атакували т...