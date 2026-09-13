"Обратен ефект" се разпадна
Групата съществува от 22 години и има 4 издадени албума
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Групата съществува от 22 години и има 4 издадени албума
Едни от най-популярните изпълнители на пънк, ска и рок музика у нас, се обединиха в обща банда. Дебютът на супер групата ще бъде утре, 31.03., четвър...
София. Другата седмица една от най-купонджийските банди ще завихри истинска текила фиеста. На 22.10., сряда, в столичния рок бар Rock IT момчетата от...