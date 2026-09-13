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Мълния изпепели теле в обор

Мълния изпепели теле в обор

Мълния падна върху селскостопанска постройка в гоцеделчевското село Корница и предизвика пожар. Веднага е подаден сигнал на телефон 112. На място е пр...

04 юли | 11:15
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