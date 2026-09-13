Мълния изпепели обор с 15 пръча, гледани за кукерски костюми
Всяко от животните струва между 2000 и 3000 лв.
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Всяко от животните струва между 2000 и 3000 лв.
Мълния падна върху селскостопанска постройка в гоцеделчевското село Корница и предизвика пожар. Веднага е подаден сигнал на телефон 112. На място е пр...
Вълци нападнаха обори в близкото до Кюстендил с.Жиленци. Това съобщиха от Ловно-рибарското дружество в града. Хищниците се спуснали през нощта и убили...
Смолян. Овчар получи инфаркт след като оборът му бе нападнат от 250-килограмова мечка. Инцидентът е станал в понеделник, в местността Лопуха, на 6 км...
Лондон. "Бербатов ще се опита да си намери друг отбор. Не мога да коментирам каквото и да било, но приоритетът е да намерим разрешение в Англия". Това...