Новият Музей на розата отваря врати в неделя
Първият в България жив музей на националния символ – розата ще бъде официално открит в кулминационните дни на Празника на розата 2016 – тази неделя, 5...
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Първият в България жив музей на националния символ – розата ще бъде официално открит в кулминационните дни на Празника на розата 2016 – тази неделя, 5...
София. Обновената експозиция на Националния военноисторически музей ще бъде официално открита от министъра на отбраната Ангел Найденов на 7 февруари /...
Ердоган обвини протестиращите, че пречат на обществения ред в страната