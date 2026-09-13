Извънредно! Държавен вестник публикува най-важния закон
От 1 януари минималната работна заплата става 933 лв.
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От 1 януари минималната работна заплата става 933 лв.
Пловдив. Наредбата, която позволява 134 млн. евро от ЕС да влязат в джобовете на лозарите и производителите на вино, скоро ще бъде обнародвана. Тя веч...
Киев. Украинският президент Виктор Янукович обнародва спорния закон за амнистията. Това предаде Франс прес. Амнистията важи за участници в масовите пр...