Археолози връщат блясъка на една от египетските пирамиди
Първоначално учените ще изследват падналите блокове от външната облицовка, за да ги поставят обратно
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Първоначално учените ще изследват падналите блокове от външната облицовка, за да ги поставят обратно
Благоевград. Много тютюнджии зарязват полето и грабват чука, за да добиват тикли /б.а. – камъни за облицовка/. Жители на общините Сатовча и Гърмен са...