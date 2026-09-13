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Спасителят на самолетите

Спасителят на самолетите

Иван Странски открил метод, който предпазва крилата им от обледеняване България го набеждава във връзки с фашисткия режим Едно от научните открити...

10 май | 22:15
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