Без ток в мразовития петък
Почти през целия ден в мразовития 30 ноември без ток ще бъдат шуменските села Друмево, Кладенец, Костена река и част от Мартен и Сливо поле,
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Почти през целия ден в мразовития 30 ноември без ток ще бъдат шуменските села Друмево, Кладенец, Костена река и част от Мартен и Сливо поле,
Иван Странски открил метод, който предпазва крилата им от обледеняване България го набеждава във връзки с фашисткия режим Едно от научните открити...
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