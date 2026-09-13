Вижте най-новите резултати от ЦИК и кой къде става кмет
Данните на ЦИК се обновяват непрекъснато, докато бъдат подадени всички протоколи на СИК
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Данните на ЦИК се обновяват непрекъснато, докато бъдат подадени всички протоколи на СИК
Във Варна досегашният кмет Иван Портних не прескочи бариерата от 50% и стигна до балотаж
Кампанията на ГЕРБ ще се финансира само от партийната субсидия, реши Изпълнителната комисия
Промени в Закона за лекарствените продукти са публикувани за обществено обсъждане
20-3-3-1. Това ще е резултатът от изборите в големите градове според редовния месечния доклад на Института за дясна политика.След втори тур ГЕРБ би мо...