Вълдобрев и "Обичайните заподозрени" плажуват на Коледа
За концерта в НДК ще поръчат пясък и шезлонги
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За концерта в НДК ще поръчат пясък и шезлонги
В новата тава ще се включат Еко, Стунджи, Иван Лечев и Миро Иванов
Топ банди събират фенове в Борисовата градина
Камелия Тодорова ще пее в зала 1 на НДК за първи път от 14 години насам
Събитието ще се състои под открито небе в столичния клуб „Маймунарника" в Борисовата градина