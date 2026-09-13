Кооперация се запали в Пловдив, пожарът вкара двама в болница
Екипи на пожарната продължават и по-късно да гасят тлеещите огнища
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Екипи на пожарната продължават и по-късно да гасят тлеещите огнища
Седем души, включително 3 деца, са настанени за лечение във Военноморската болница
Пловдив. Пожар е пламнал в Захарния комбинат в Пловдив. Двама души от цеха за бисквити са обгазени, гасейки пламъците сами в производственото помещени...
Биледжик. В провинция Биледжик (Северозападна Турция) седем затворници и двама пазачи са обгазени по време на пожар в смесен затвор от затворен и отво...
Кърджали. Две жени на 64 и 67 години са били обгазени при пожар в жилището им в Кърджали, съобщиха от ОДМВР. Сигналът за произшествието е подаден в 5,...