И в Ардино срещу „син език"
Кърджали. От днес в и община Ардино пръскат във ферми и торища, където има огнища от заболяването „син език" . Болни животни има във всички общини...
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Кърджали. От днес в и община Ардино пръскат във ферми и торища, където има огнища от заболяването „син език" . Болни животни има във всички общини...
Русе. В Русе започва пръскането против комари. До 2 май ще бъдат обработени парк "Приста", кварталите "Долапите" и "Средна кула", град Мартен и селата...
Благоевград. Община Благоевград започна кампания за пръскане срещу кърлежи в града. Третирането се извършва с препарата „Айкън", който е био и фото р...