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И в Ардино срещу „син език"

И в Ардино срещу „син език"

Кърджали. От днес в и община Ардино пръскат във ферми и торища, където има огнища от заболяването „син език" . Болни животни има във всички общини...

05 август | 15:48
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