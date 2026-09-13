Промени в метрото. Част от влаковете спират
Ремонтът ще трае половин година
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Ремонтът ще трае половин година
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21 нелегални мигранти и тримата трафиканти са задържани в "Обеля"
Проблемите в квартала са много, протестът на гражданите е логичен, каза лидерът на столичните социалисти
88-ият тото милионер и четвъртият за тази година в играта „Тото 2 - 6 от 49" се казва Крум Тонев, на 39 години, от София. Работи като шофьор на бус в...
Полицията е задържала двамата крадци, нападнали мъж в столичния квартал "Надежда". Това съобщиха от пресцентъра на МВР и уточниха, че крадците са зало...
Обезвредена е граната, която е била поставена под автомобил в жк "Обеля" в столицата тази сутрин. Извикани са сапьори на мястото, като гранатата е о...
Човешка грешка е причина за трагедията на прелеза Четирима директори в БДЖ са уволнени заради кървавия инцидент на жп прелез "Обеля" в столицата. Мин...