Всички говорят за това, което Вежди направи в Правец
Уникална творба от бронз и гранит
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Уникална творба от бронз и гранит
След Юта, странният предмет се появява на различни места по света
Перник. Паметен знак за Освобождението от село Пчелинци показва Регионалният исторически музей в Перник. В навечерието на националния празник 3 март щ...