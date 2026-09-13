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Показват обелиска от Пчелинци

Показват обелиска от Пчелинци

Перник. Паметен знак за Освобождението от село Пчелинци показва Регионалният исторически музей в Перник. В навечерието на националния празник 3 март щ...

28 февруари | 17:43
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