ОББ Интерлийз с първа награда от Leaders of Influence Awards 2025
Компанията е победител в престижната категория Leading by Example със своя проект OLA
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Компанията е победител в престижната категория Leading by Example със своя проект OLA
Близо 10% от новия бизнес на ОББ Интерлийз е лизинг на хибридни и електромобили
Новата услуга е напълно безплатна за клиентите
ОББ приема сектора на земеделието като един от изключително важните за икономиката на страната и в областта на устойчивото развитие
ОББ и ОББ Интерлийз са първите финансови институции в България, подписали гаранционно споразумение
КВС Груп е първата банково-застрахователна група, която предоставя подобна иновативна възможност на българския пазар
Иновативната услуга на ОББ Интерлийз ЕАД и Евротръст Технолъджис АД въвежда нов начин за сключване на договори за лизинг на българския пазар – дистанц...