Тръмп ще разговаря с Путин. Само при едно условие?
Междувременно президентът на САЩ опроверга появилата се в медиите информация за Лора Лумър
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Междувременно президентът на САЩ опроверга появилата се в медиите информация за Лора Лумър
Тя обяви, че ЕС трябва да "запази курса си" към преодоляване на предизвикателствата
Измамниците се представят за служители на компанията
Какво е искал да направи украинският президент
КРС приключи проверката по постъпила информация за телефонни измами
Зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов заяви, че рано тази сутрин Радан Кунев му звъннал, за да му честити победата. Цветанов каза, че "не трябва...
Британският певец Елтън Джон написа в социалната мрежа Instagram, че е получил обаждане от руския президент Владимир Путин. Това се е случило, след ка...
Американският президент Барак Обама се обади по телефона на руския си колега Владимир Путин, за да му благодари за важната роля при постигането на спо...
Малкият Оливър почти не умее да говори, но успя да извика помощ за майка си. 2-годишното англичанче я спаси, след като видя, че й е лошо и набра номер...
София. "Зеленият телефон" на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) от днес е безплатен за всички оператори, включително и от чужбина. На 0800 1...
Куала Лумпур. Нови разкрития около мистериозното изчезване на малайзийския самолет. Оказва се, чекапитанът на летателния апарат е получил обаждане от...