Всичко за Обаждане

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Обама се обади на Путин

Обама се обади на Путин

Американският президент Барак Обама се обади по телефона на руския си колега Владимир Путин, за да му благодари за важната роля при постигането на спо...

16 юли | 20:35
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2-годишен вика Бърза помощ

2-годишен вика Бърза помощ

Малкият Оливър почти не умее да говори, но успя да извика помощ за майка си. 2-годишното англичанче я спаси, след като видя, че й е лошо и набра номер...

10 ноември | 20:45
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