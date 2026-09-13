Ексдепутатка от СДС подрежда партията на Слави
На Виктория Василева е поверена длъжността главен секретар
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На Виктория Василева е поверена длъжността главен секретар
Със сигурност се знае само името „Няма такава държава“ и че Трифонов е лидер
Нери Терзиева: Обичам те, Слави Трифонов!
Шоуменът дърпа килимчето на Патриотите и оглежда независими кметове
Под мотото „Няма такава държава, има такъв град" се провежда прочутият Карнавал в Габрово. Той започна на 16ти май, а днес е последният ден на празнен...