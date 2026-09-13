Икономист каза от какво има нужда България
Говори проф. Гарабед Минасян
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Говори проф. Гарабед Минасян
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Състоянието на певицата се влошава
Инициативата ''Ако си дал'', в която се закупуват хладилници, в които хората оставят годна храна, за да може от нея да се възползват нуждаещи се, се р...