Чували с пари! Ливърпул готви рекорден трансфер
Предлагат 100 млн. евро за Дарвин Нунес
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Предлагат 100 млн. евро за Дарвин Нунес
В област Русе ГЕРБ има кметове в шест от осемте общински центъра и в 45 малки населени места от общо 67. Това съобщи по време на пресконференция днес...
Народният представител от ГЕРБ– Русе Пламен Нунев, както и избраните за нов пореден мандат кметове на общините Русе, Иваново и Ценово Пламен Стоилов,...
Подкрепете с номер 3 в бюлетината Димитър Славов за кмет на община Бяла, призова народният представител от ГЕРБ– Русе Пламен Нунев при представянето н...