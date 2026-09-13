Изхвърлиха Орхан Исмаилов от НПСД
Според Исмаилов срещу него е извършено „активно мероприятие” с цел да бъде компрометиран...
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Според Исмаилов срещу него е извършено „активно мероприятие” с цел да бъде компрометиран...
"ГЕРБ казва, че не могат да направят компромис с ценностите си, докато Реформаторският блок допуска такъв. Ние имаме особена чувствителност по тези те...
Ще играят сами на изборите