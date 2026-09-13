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Японец вдига бунт в "Базел"

Японец вдига бунт в "Базел"

Новобранец в "Базел" обяви, че не е доволен от статута си на резерва. Йоичиро Какитани претендира, че треньорът Пауло Соуса не му гласува достатъчно д...

30 септември | 18:50
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