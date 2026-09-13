Цирк! Какво направи депутат новобранец в ефира на НОВА
Вбеси сериозно и водещата
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Вбеси сериозно и водещата
Новобранец в "Базел" обяви, че не е доволен от статута си на резерва. Йоичиро Какитани претендира, че треньорът Пауло Соуса не му гласува достатъчно д...
Перник. Начинаещ шофьор мина на червено и прати в болница двете мацки, които возил в колата си. Драмата се разигра на натоварено кръстовище в перниш...
Стара Загора. Млад шофьор блъсна и уби на място 53-годишен бездомен старозагорец. Инцидентът станал на ул. "Васил Левски" в Раднево. Според обяснения...