Правят ново разписание за транспорта в Перник
Нови разписания за автобусите по градските и междуградските линии ще се прави в Перник. За това са се споразумели кметът на общината Вяра Церовска и п...
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Нови разписания за автобусите по градските и междуградските линии ще се прави в Перник. За това са се споразумели кметът на общината Вяра Церовска и п...
Влаковете ще имат ново разписание от неделя, 13 декември. Това съобщиха от БДЖ пред "Дарик и уточниха", че то ще е в сила за новата 2016 г. Обемът на...
Депутати привикват министри заради новото разписание на влаковете