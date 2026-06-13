ВИДЕО: "Slayer" представиха новия сингъл "When the Stillness Comes"
Легендарните "Slayer" представиха ново парче, година след последното - "Implode". Феновете на траш метъл бандата вече могат да чуят - "When the Stilln...
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Легендарните "Slayer" представиха ново парче, година след последното - "Implode". Феновете на траш метъл бандата вече могат да чуят - "When the Stilln...