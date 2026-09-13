Голяма рокада в БНТ. Топ журналист поема новините
Веселина Петракиева е носител на редица награди
Следете всички новини, анализи и коментари за Новини И Актуални Предавания. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Веселина Петракиева е носител на редица награди
Изкуствен интелект ще прави новините на агенция Асошиейтед Прес (АП), съобщават световните медии. Работата на робота ще се състои в написването на кра...
София. Доскорошният шеф на Международния отдел на TV7 и NEWS7 Анатоли Стайков е новият директор Новини и актуални предавания на двата канала, съобщиха...