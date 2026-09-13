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Робот пише бизнес новини

Робот пише бизнес новини

Изкуствен интелект ще прави новините на агенция Асошиейтед Прес (АП), съобщават световните медии. Работата на робота ще се състои в написването на кра...

02 юли | 5:35
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