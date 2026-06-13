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800 лв. бонус за нов служител

800 лв. бонус за нов служител

Стартовите заплати в колцентър за позиция без висше скочиха с 50% Глад за кадри накара шефове на компании да дават бонус, ако служителят им докара но...

20 март | 21:15
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