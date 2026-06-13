800 лв. бонус за нов служител
Стартовите заплати в колцентър за позиция без висше скочиха с 50% Глад за кадри накара шефове на компании да дават бонус, ако служителят им докара но...
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Стартовите заплати в колцентър за позиция без висше скочиха с 50% Глад за кадри накара шефове на компании да дават бонус, ако служителят им докара но...
Министерство на вътрешните работи ще назначи нови 470 униформени служители - 120 полицаи, 250 пожарникари и 100 граничари. Това става ясно от отговор...