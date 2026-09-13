Консултативният съвет към ББР обсъди проектите на две нови програми в подкрепа на бизнеса
В изпълнение на Стратегията на ББР 2024-2026 и съгласно Устава й, бяха одобрени предложените от банката мерки за подпомагане на държавни и частни пред...
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В изпълнение на Стратегията на ББР 2024-2026 и съгласно Устава й, бяха одобрени предложените от банката мерки за подпомагане на държавни и частни пред...
Министърът обеща пари по нови програми за пчеларите
bTV праща певци и спортисти при бушмените в Африка