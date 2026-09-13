Консултативният съвет към ББР обсъди проектите на две нови програми в подкрепа на бизнеса

В изпълнение на Стратегията на ББР 2024-2026 и съгласно Устава й, бяха одобрени предложените от банката мерки за подпомагане на държавни и частни пред...