Босът на ТАД: Ще свалям правителството хаха
Спецпрокуратурата с нови доказателства срещу ТАД
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Спецпрокуратурата с нови доказателства срещу ТАД
Според съдиите имало нови доказателства и затова отново трябва да се направи нова жп-експертиза
София. Нови доказателства по делото срещу тримата обвиняеми за "Напоителни системи" представи обвинението днес. Защитата поиска време, за да се запозн...