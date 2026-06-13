Циклонът "Пам" стигна Нова Зенландия
Тропическият циклон „Пам", който премина опустошително през тихоокеанска държава Вануату, се движи на юг и е все по-близо до Нова Зеландия, съобщава Т...
Следете всички новини, анализи и коментари за Нова Зенландия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тропическият циклон „Пам", който премина опустошително през тихоокеанска държава Вануату, се движи на юг и е все по-близо до Нова Зеландия, съобщава Т...