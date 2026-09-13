Откриха реновираната волейболна зала във Враца
Ремонтът на съоръжението е финансиран с постановление на МС
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Ремонтът на съоръжението е финансиран с постановление на МС
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Народното събрание е отделило близо 20 млн. лева за реконструкцията на зала "Света София" в бившия партиен дом. Първоначалните изчисления бяха за 15 м...
Горна Малина. Новата спортна зала в Горна Малина бе осветена вчера по време на официалното й откриване. За церемонията се събраха десетки жители на о...