Египет строи нова столица за $45 млрд.
Египетската столица ще бъде преместена от Кайро в чисто нов град, който ще бъде построен в пустинята. Идеята бе представена на икономически и бизнес ф...
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Египетската столица ще бъде преместена от Кайро в чисто нов град, който ще бъде построен в пустинята. Идеята бе представена на икономически и бизнес ф...