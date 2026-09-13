Емблематична къща става оперна сцена
Емблематичната къща на проучтия в миналото старозагорски архитект Христо Димов, която в последните години е територия на младите хора и на експеримент...
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Емблематичната къща на проучтия в миналото старозагорски архитект Христо Димов, която в последните години е територия на младите хора и на експеримент...
Midalidare Gastro Pub – така се нарича новата сцена на Старозагорската държавна опера, която ще бъде открита официално на 26 януарил
Благоевград. Читалище „Просвета – 1908" в разложкото село Баня навършва 105 години от основаването си в края на този месец. Читалищният юбилей ще бъде...