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Обраха и "Нова Европа"

Обраха и "Нова Европа"

Видин. Крадци са свалили кабелите на електрическото осветление по пътя, водещ към моста между Видин и Калафат, наречен "Нова Европа", съобщиха от обла...

10 септември | 14:15
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