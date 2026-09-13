Мостът „Нова Европа” навърши 3 години
Мостът на Дунав между Видин и Калафат – „Нова Европа", навърши 3 години. Съоръжението надмина прогнозните стойности за трафика и има дни, в които за...
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Мостът на Дунав между Видин и Калафат – „Нова Европа", навърши 3 години. Съоръжението надмина прогнозните стойности за трафика и има дни, в които за...
Новата Европа Дневният ред на Европа, 2016 г. - бежанци, терористи, граници. Криза на сигурността. Старият континент наскоро излезе от тунела на икон...
"Нова Европа" беше открит на 13 юни 2013 г.
Видин. Започна ремонт на едното платно на моста „Нова Европа" при Видин, съобщиха от транспортния център за управление на съоръжението. Подменя се асф...
Видин. Година след пуска на втория мост над Дунав при Видин - Калафат по него тръгнаха и товарни влакове, съобщиха от Министерството на транспорта. Пъ...
Видин. Мостът „Нова Европа" е увеличил стокооборота между България и Румъния. Това съобщи във Видин съветникът в посолството на Румъния у нас Виктор Д...
От министерството на транспорта отрекоха за дефекти в конструкцията
Видин. Крадци са свалили кабелите на електрическото осветление по пътя, водещ към моста между Видин и Калафат, наречен "Нова Европа", съобщиха от обла...
Видин. 22-годишната Елеонора Цветичева от Белоградчик първа скочи от моста „Нова Европа" с бънджи, съобщиха от общината във Видин. Скоковете от 40-мет...
Видин. Скокове с бънджи от моста между Видин и Калафат – „Нова Европа" организира общината във Видин. Първият смелчага ще получи награда от кмета Герг...
Видин. За първите 15 дни по новооткрития мост Видин – Калафат, ставащ известен като „Нова Европа", са преминали 31 568 моторни превозни средства, соч...
София. „Новият мост над река Дунав ще се казва "Нова Европа". Румънската страна твърдо държеше за това име и беше подкрепено и от нашите специалисти"....