Изненада! Нов водещ на "Сделка или не"
Тази година се навършват 20 години от първото издание на шоуто
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Тази година се навършват 20 години от първото издание на шоуто
Излязоха нови факти за бъдещата водеща
Защо се маха той от шоуто
Любимият актьор няма да е водещ на популярната игра
Неочаквано начало на шоуто на Слави тази вечер
Талантливият актьор ще води игрите по БНТ
Башар Рахал заменя Владо Карамазов като водещ на "Лотария България"
Икономическият журналист Димитър Вучев става част от екипа на седмичното обзорно предаване Invest/Or? по Bloomberg TV Bulgaria. Той ще води дискусиите...