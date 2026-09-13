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Литекс с нов спонсор

Литекс с нов спонсор

Ловеч. Литекс ще има нов спонсор. Става дума за телекомуникационният гигант Мобилтел.   Официалното подписване на спонсорския договор от водещия тел...

11 февруари | 12:54
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