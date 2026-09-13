"Левски" се уреди с нов рекламен партньор
Водите "Совтополис" ще помагат на "сините"
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Водите "Совтополис" ще помагат на "сините"
"Сините" и Palms Bet разшириха договорните си взаимоотношения
Още един халф на столичани виси за неделя Нов спонсор ще даде рамо на "Левски", за да се върна към пътя на победата. Логото му ще се появи на екипите...
Походът на "Лудогорец" в Европа определено носи на клуба не само слава, но и финансова изгода. Разградчани могат да се похвалят с отлични приходи не с...
Ловеч. Литекс ще има нов спонсор. Става дума за телекомуникационният гигант Мобилтел. Официалното подписване на спонсорския договор от водещия тел...
София. Новите шефове на ЦСКА се похвалиха пред феновете на клуба, че са покрити „нетърпящи отлагане текущи задължения пред ФИФА и УЕФА", а освен това...