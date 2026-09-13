Обсъждат новия План за управление на НП „Рила"
Общественото обсъждане на новия План за управление на Национален парк "Рила" 2015-2024 г. ще се проведе днес от 09,00 часа в зала „Яворов" в Благоевгр...
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Общественото обсъждане на новия План за управление на Национален парк "Рила" 2015-2024 г. ще се проведе днес от 09,00 часа в зала „Яворов" в Благоевгр...
Гръцкият парламент одобри предложението за реформи, внесено от премиера Алексис Ципрас. Общо 251 депутати гласуваха със "за" , 32 бяха "против" ( от...
Броени часове преди крайния срок в четвъртък вечер правителството на гръцкия премиер Алексис Ципрас изпрати новия си план за реформи, срещу които се н...
София. Нов дългосрочен план за развитието на въоръжените сили с действие 10 или 20 години поискаха от двете професионални сдружения в армията - офицер...