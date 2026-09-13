Коя е най-привлекателната футболистка в света
Отива в нов отбор
Следете всички новини, анализи и коментари за Нов Отбор. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Отива в нов отбор
Дебютира за новия си отбор в зала
Нападателят си тръгва от каталунците като свободен агент
"Рейсинг Пойнт" с реална оферта към звездата на Ферари
Бившият капитан на руския национален отбор Андрей Аршавин подписа с "Кайрат" (Алмати). 34-годишният нападател парафира договор с отбора от Казахстан з...
Владимир Гаджев е много близко до трансфер в "Макаби" (Хайфа). От израелския клуб не крият интереса си към него и вече няколко пъти са разговаряли с х...