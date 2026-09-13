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Гаджев отива в Израел

Гаджев отива в Израел

Владимир Гаджев е много близко до трансфер в "Макаби" (Хайфа). От израелския клуб не крият интереса си към него и вече няколко пъти са разговаряли с х...

30 януари | 12:00
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